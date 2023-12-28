Tokat\'ta Otomobil Uçuruma Yuvarlandı ve Yanarak Kül Oldu: 4 Yaralı

Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlanmasının ardından cayır cayır yandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Reşadiye ilçesine bağlı Yolustü köyü mevkinde tek taraflı olarak meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücü H.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uçuruma uçtu. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralanırken, kaza sonrasında otomobil alev aldı. Alev alan otomobil yanarak kül oldu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT