Tokat'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti.
Tokat'ın Almus ilçesinde Şükrü Z. idaresindeki hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi Emniyet Amirliği karşısında yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarptı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaya, kaza yerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kazada ölen kişinin kimliği belirlemek için çalışma başlattı. . - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ta Otomobilin Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?