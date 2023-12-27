 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tokat'ta Selçuklu dönemine ait 620 sikke ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta Selçuklu dönemine ait 620 sikke ele geçirildi

Tokat'ta yapılan bir araç aramasında, 620 adet tarihi eser niteliğinde olan sikke bulundu. Sikkelere yapılan incelemede, Anadolu Selçuklu dönemine ait oldukları tespit edildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tokat\'ta Selçuklu dönemine ait 620 sikke ele geçirildi
27.12.2023 - 21:30,
Abone Ol

Tokat'ta bir araçta yapılan aramada Selçuklu dönemine ait olan 620 adet sikke ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Tokat Merkez Gözova köyünde gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada 620 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Tokat Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede sikkelerin Anadolu Selçuklu dönemine ait taşınır kültür varlığı olduğu tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tokat Merkez, Jandarma, Selçuklu, Tokat, Hukuk, 3.Sayfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Selçuklu dönemine ait 620 sikke ele geçirildi - Son Dakika


21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler

Son Dakika
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
20:00 RB Leipzig, Eljif Elmas'ı transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 22:41:39. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Selçuklu dönemine ait 620 sikke ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement