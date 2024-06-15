Tokat'ta Şiddetli Rüzgar Çiçek Serasında Büyük Zarara Yol Açtı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Kelkit Mahallesi'nde İlhan Çınar'a ait çiçek serasında büyük zarara yol açtı. Fırtına nedeniyle serada bulunan 600 bin çiçek hasar gördü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarın verdiği zarar, sabah saatlerinde ortaya çıktı. Fırtına nedeniyle birçok ağaç devrilirken, en büyük hasar Kelkit Mahallesi'nde yaşandı. İlhan Çınar'a ait çiçek serası, fırtınadan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Serada bulunan yaklaşık 600 bin çiçek, fırtınanın şiddetiyle büyük zarar gördü. Fırtına nedeniyle ağaçlar araç üzerine devrildi. Fırtınanın ardından yetkililer, hasar tespiti ve gerekli önlemleri almak için çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli rüzgar ve fırtınanın yol açtığı hasarın en kısa sürede giderilmesi için belediye ve diğer yetkili kurumlar yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. - TOKAT