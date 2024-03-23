Tokat'ta yağan yağışlar, bir sitede bulunan istinat duvarının çökmesine neden oldu. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Şiddetli yağışlar sonucu Mahmutpaşa Mahallesi'nde, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Gürsu Sitesi'nde bulunan istinat duvarı yağışların ardından dayanamayarak çöktü. Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi. Tokat Belediyesi zabıta ekipleri, olayın hemen ardından bölgeye intikal ederek güvenlik önlemlerini aldı. İstinat duvarının çökmesi sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmaması sevindirdi. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ta Şiddetli Yağışlar İstinat Duvarının Çökmesine Neden Oldu - Son Dakika
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı çevre yolu Kuruçay yolu Karakova mevkiinde meydana geldi. Ahmet Düz yönetimindeki otomobil köprü bariyerine çarptı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, üzerlerinde 3,68 gram sentetik uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Ata Tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptıktan sonra Didim Pazarı'nı ziyaret etti. Çerçioğlu, yerel değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.
Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ceyhan, Karaisalı, Kozan, İmamoğlu ve Yumurtalık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, aranan kişilerin adresleri belirlendi ve hükümlüler gözaltına alındı. Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Ankara'da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca'nın yaptığı 'örgütsel yapılanma kapsamında' tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik 'Mahzen-18' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 44 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan bir şahsı yakalamak için çember operasyonu düzenledi. Operasyon sonucunda, 3 ayrı silahlı yağma suçundan 19 yıl cezası bulunan firari jandarma, Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Batman Gültepe Mahallesi'nde bir çeyiz mağazasının indirimli kampanyasında yaşanan izdihamda vatandaşlar birbirini ezdi. Mağazanın açılışa özel düzenlediği kampanya nedeniyle mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. İzdiham nedeniyle trafik tıkanırken, polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. Mağaza açılışı iptal edilirken, vatandaşlar saatler sonra dağıtıldı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi. Yakalanan şahısların Ceyhan, Karaisalı, Kozan, İmamoğlu ve Yumurtalık'ta olduğu belirtildi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana gelen kazada, tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Şarkıcı Bergen'i 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Bergen filminin yapımcısı Orchestra Content'e yaklaşık 2 yıl önce 300 bin liralık açtığı tazminat davasını kaybetti. Serbest'in avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Gençlik Mahallesi'nde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve deniz polisi sevk edildi. Deniz polisinin çalışmasıyla bota alınan ceset, Berkhan Oğuz'a (24) ait olduğu belirlendi. Olayın ardından Oğuz'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?