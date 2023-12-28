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Tokat'ta Sonik Patlama Uykuları Kaçırdı - Son Dakika
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Tokat'ta Sonik Patlama Uykuları Kaçırdı

Tokat'ta dün gece saatlerinde duyulan patlama sesi vatandaşların uykularını kaçırdı. Patlama sesinin alçak uçuş yapan F-16 uçağına ait olduğu iddia edildi. Polis ve jandarma güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kentte herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı bildirildi.

Tokat\'ta Sonik Patlama Uykuları Kaçırdı
28.12.2023 - 20:08,  Güncelleme: 20:09
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Bu sese kimse anlam veremedi... Tokat'ta sonik patlama uykuları kaçırdı

TOKAT - Tokat'ta dün gece saatlerinde duyulan patlama sesi uykuları kaçırdı. Patlama sesinin alçak uçuş yapan F-16 uçağına ait olduğu iddia edildi.

Gece saatlerinde Tokat'ta duyulan patlama sesi vatandaşların dikkatini çekti. Tokat Merkez ve çevre köylerden duyulan ses sonucunda vatandaşların uykusu kaçtı. Polis ve jandarma güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kentte olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi. Patlamanın sebebinin ne olduğu açıklanmazken patlamanın alçak uçuş yapan bir F-16 uçağının sonik patlaması olduğu iddia edildi. Patlama sesi bir ofisin güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Diğer insanlarda duymuştu"

Sesi duyduğunda korktuğunu belirten Hüseyin Desti, "Gece 2-3 gibiydi uyuyordum. Saate tam bakamdım bir patlama sesi duydum. Telefona baktım diğer insanlarda duymuştu. Biraz zaman geçince uçaktan dolayı olduğunu yazdılar" dedi.

"Bir uçağın sonik patlaması olduğunu öğrendim"

Gece gürültüye uyandığını belirten Kadir Yazan, "Gece bir patlama sesiyle uyandım. Dışarı baktım, sosyal medyaya baktım diğer insanlarda duymuştu. Bir uçağın sonik patlaması olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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