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Tokat'ta tarihi konak yangında ağır hasar aldı - Son Dakika
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Tokat'ta tarihi konak yangında ağır hasar aldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında, Niksar Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanan ve 'Mahalle Konağı' olarak kullanılması planlanan yaklaşık 100 yıllık tarihi konak ağır hasar aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve inceleme başlatıldı.

Tokat\'ta tarihi konak yangında ağır hasar aldı
19.12.2023 - 20:12,  Güncelleme: 20:13
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Tokat'ta tarihi konak yangında ağır hasar aldı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde sabaha karşı tarihi konakta çıkan yangında tarihi konak ağır hasar aldı.

Tokat'ın Niksar ilçesi Karşıbağ Mahallesi'nde, Niksar Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanan ve 'Mahalle Konağı' olarak kullanılması planlanan yaklaşık 100 yıllık tarihi konakta sabaha karşı sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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