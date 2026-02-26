Tokat'ta Tarım Aletleri Hırsızlığı: 6 Şüpheli Serbest

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinin bahçesinden çeşitli tarım aletlerinin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 24 Şubat akşamı ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. İddiaya göre E.B.'ye ait bağ evinden tarım aletlerinin çalınması ihbarıyla Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede durumlarından şüphelenilen S.G., B.K., M.B., S.Ö., S.T. ve E.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TOKAT