Tokat'ta Taş Ocağında Yangın

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Taş ocağında büyük yangın: Yakıt tankında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

TOKAT - Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde bir taş ocağındaki yakıt tankında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre ilçe sınırları içerisinde özel bir taş ocağında mazot depolanan bir tankta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın tankın çevresindeki araçlara da sıçradı. Yangının söndürülmesi için başlatılan çalışma sürüyor.