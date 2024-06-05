Tokat'ta Tehlikeli Motosiklet Yolculuklarına Cezai İşlem - Son Dakika
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Tokat'ta Tehlikeli Motosiklet Yolculuklarına Cezai İşlem

Turhal ilçesinde motosiklet sürücüleri tarafından yapılan tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlgili sürücülere 3 bin 576 TL idari para cezası uygulandı ve adli soruşturma başlatıldı. Tokat genelinde ise motosiklet denetimleri artırıldı ve kural ihlali yapan sürücülere toplamda 2 bin 848 idari para cezası verildi.

05.06.2024 15:04
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Tokat'ın Turhal ilçesinde seyir halindeyken motosikletlerin üzerine uzanarak ilerleyen sürücülerin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasına yansımıştı. Tehlikeli yolculuk yapan iki motosikletliye 3 bin 576 TL idari para cezası uygulandı.

Yaz ayları ile birlikte artan denetimlerde motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetimler de arttırıldı. 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren bugüne kadar il genelinde 4 bin 677 motosiklet denetlendi. Denetimlerde 2 bin 848 motosiklet sürücüsüne kural ihlali sebebiyle idari para cezası uygulandı. Ayrıca 149 motosiklet trafikten men edilerek otoparklara alındı. Geçtiğimiz günlerde ise Turhal ilçesinde motosiklet sürücüleri motosikletlerle akrobatik hareketler yapmış tehlikeli anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntülerde bulunan 2 motosiklet sürücüsü polis ekiplerince tespit edilerek araç sahiplerine 3 bin 576 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü şahıslar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu nedeniyle adli soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Tehlikeli Motosiklet Yolculuklarına Cezai İşlem - Son Dakika

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