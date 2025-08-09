Tokat\'ta Ters Şeritte Motosiklet İle Tehlikeli Yolculuk

Tokat'ta D-100 karayolunda ters şeritte kilometrelerce ilerleyen motosiklet sürücüsü kameraya yansıdı.

Olay, Erbaa- Niksar karayolunda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 55 ARM 285 plakalı motosiklet sürücüsü, Erbaa yönünden Niksar istikametine ters şeritten ilerledi. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters şeritte ilerlediği anlar kaydedildi. Tehlikeli yolculuğun uzun süre devam ettiği, sürücünün zaman zaman hızını artırdığı anlar dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar duruma tepki gösterirken, polis ekiplerinin sürücüyü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. - TOKAT