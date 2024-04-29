Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Tokat\'ta Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.04.2024 13:50
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niksar'dan Reşadiye istikametine seyir halinde olan A. Ö. idaresindeki 60 RD 120 plakalı otomobil sağ şeritten seyri sırasında Reşadiye Sanayi kavşağına dönmek için sol şeride geçtiği esnada aynı istikamette sol şeritte ilerleyen F.D. idaresindeki 59 DJ 512 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savrularak kavşak içerisinde durdu. Kazada otomobildeki yolcu M.Ö. ve hafif ticari araçtaki yolcu M.Y. hafif şekilde yaralandı. Yararlılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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