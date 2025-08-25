Tokat\'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Reşadiye ilçesinde O.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Honda marka otomobil, Bozcalı beldesi mevkiinde kontrolden çıktı. Şarampole uçan araçta bulunan Halime Eraslan ile Arda Arslan hayatını kaybederken, sürücü O.E. ile 2 diğer kişi yaralandı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.