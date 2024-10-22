Tokat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Zoğallıçukur köyü yakınlarında M.C.A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yaklaşık 5 metrelik dereye düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri araçta bulunan sürücüyü ve yolcu konumundaki O.Ş. ile M.Ş.'yi çıkarttı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT