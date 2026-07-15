Tokat\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Niksar-Ünye kara yolu Çamiçi Yaylası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (46) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü A.Y. ile araçta bulunan İ.İ. (40) ve M.Ç. (49) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT