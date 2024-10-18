Tokat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 73 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmada ark boynuzlarının arasında zulalanmış 73 kilo 552 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı alınacağı bilgisine ulaşan Tokat polisi geçtiğimiz gün şüpheli olarak takip edilen tırı durdurdu. Kasada yapılan aramada yüksek gerilim direklerinde kullanılan art boynuzlarının arasında gizlenmiş 103 paket halinde 73 kilo 552 gram skunk maddesi ile geçirildi. B.E. ve A.T. isimli iki şüpheli "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçlaması ile gözaltına alındı. Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli bakamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT