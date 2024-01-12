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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda metamfetamin, bonzai, sentetik hap, esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Tokat\'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5\'i tutuklandı
12.01.2024 - 19:47,
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5 'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında 3 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 110 sentetik hap, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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