Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5 'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında 3 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 110 sentetik hap, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.