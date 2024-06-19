Tokat'ta Uyuyan Sürücünün Araç Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta Uyuyan Sürücünün Araç Kazası: 4 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde direksiyon başında uyuyan sürücünün kullandığı araç, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada, araçta bulunan şoförle birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

19.06.2024 06:49
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Tokat'ta direksiyon başında uyuyakalan sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çırdak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İdris Yıldırım yönetimindeki 34 GAD 175 plakalı Opel markalı aracın sürücüsü direksiyon başında uyudu. Yol kenarındaki bahçe duvarına çarparak durabilen araçta bulunan şoförle birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar mahalle sakinleri tarafından çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Bahçe, Tokat, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Uyuyan Sürücünün Araç Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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