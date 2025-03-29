Tokat'ta Yangın: 1 Samanlık ve 2 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Tokat'ta Yangın: 1 Samanlık ve 2 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat\'ta Yangın: 1 Samanlık ve 2 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ta çıkan yangında 1 samanlık ve 2 ahır alevlere teslim oldu. Bacadan çıktığı iddia edilen yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

29.03.2025 15:54  Güncelleme: 15:56
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Tokat'ta meydana gelen yangında 1 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın 15.00 sıralarında Tokat merkeze bağlı Akın Köyünde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çelik'e ait evin bacasından çıkan yangın samanlığa sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek 2 ahıra de sıçradı. Samanlık ve ahırdaki dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Tokat Belediyesi ile ilçe belediyelerini itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Yangın: 1 Samanlık ve 2 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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