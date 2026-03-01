Tokat\'ta alevler geceyi aydınlattı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıbükü köyünde M.B.'ya ait 2 katlı evin giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. - TOKAT