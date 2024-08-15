Tokat\'ta Yol Ayrımında Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yol ayrımında kontrolden çıkan bir otomobil, 50 metre yükseklikten tarlaya devrildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bereketli Beldesi Çakraz Mahallesi yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, Çakraz Mahallesi'ne dönmek için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak 50 metre yükseklikten tarlaya devrildi. Kaza sonucunda araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, hızla yaralıları araçtan çıkardı ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - TOKAT