Tokat'taki feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralının durumu ağır
TOKAT - Tokat'ta meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken yaralanan 8 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, Tokat- Niksar karayolu Yağmurlu Köyü mevkiinde saat 14: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ferhat Çakmak yönetimindeki 60 ADR 167 plakalı otomobil ile Niksar istikametinden Tokat'a doğru karşı istikametten giden Selcen Altay idaresindeki 60 AAP 108 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Nazife Çakmak hayatını kaybetti. Sürücüler ile araçlarda bulunan Naimi Altay, Ebrar Altay, Eslem Altay, Ayşe Altay, Duran Çakmak ve Melisa Çakmak ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 8 yaralı, ambulansla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Duran Çakmak, Eslem Altay ve Ayşe Altay'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı ve yaralılardan birinin durumu ağır. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıları Tokat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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