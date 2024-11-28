Tomruk Yüklü Kamyona Otomobil Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tomruk Yüklü Kamyona Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

Karabük'te otomobil, tomruk yüklü kamyonun altına girdi; sürücü hafif yaralandı.

28.11.2024 23:05
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Otomobil, tomruk yüklü kamyonun altına girdi: 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilin tomruk yüklü kamyonun arkasına saplandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu- Bartın karayolu üzerinde meydana geldi. Emirhan A. idaresindeki 74 BT 553 plakalı otomobil, Bartın istikametinden Karabük'e seyir halindeyken Yukarı Dana köyü mevkiinde, önünde gitmekte olan olan Mehmet Y. idaresindeki 37 BA 818 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kamyonun arka kasa kısmına saplanan otomobilin sürücüsü Emirhan A. yaralandı. Hafif şekilde yaralanan sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıkarken, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Teker gümledi sandım"

Kamyon sürücüsü Mehmet Y., otomobilin kendine çarptığı durunca anladığını söyleyerek, "Ben hareket halimdeyken, teker gümledi sandım. Aracı durdurup aşağıya indiğimde otomobilin arkadan çarptığını gördüm" dedi.

Kaza sonrası kamyonun altına giren otomobil ise çekici yardımı ile uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tomruk Yüklü Kamyona Otomobil Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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