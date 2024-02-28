Topkapı'da feci kaza: Tramvay altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Topkapı'da feci kaza: Tramvay altında kalan kişi hayatını kaybetti

İstanbul Topkapı'da demir bariyerleri aşarak tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen bir kişiye tramvay çarptı. Çarpma sonucunda tramvay altında kalan kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

28.02.2024 19:18  Güncelleme: 19:20
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Topkapı'da feci kaza: Tramvay altında kalan kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Topkapı'da demir bariyerleri aşarak tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen bir kişiye tramvay çarptı. Çarpma sonrası tramvay altında kalan kişi hayatını kaybederken, kaza nedeniyle bir süre tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bağcılar'dan Kabataş hattı Topkapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre demir bariyerleri aşarak tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan Muzaffer S.,'ye tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle raylar arasında sıkışan Muzaffer S., olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Muzaffer S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Muzaffer S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yapılamayan tramvay seferleri yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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