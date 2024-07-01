Torbalı'daki tüp patlamasında ruhsatsız lokanta ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Torbalı'daki tüp patlamasında ruhsatsız lokanta ortaya çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen tüp patlamasında 5 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi yaralandı. Yapılan incelemeler sonucunda, patlamanın yaşandığı lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu ve bu şekilde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Gözaltına alınan lokanta sahibi ve tüpü değiştiren kişi adliyeye sevk edildi.

01.07.2024 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Patlamanın meydana geldiği lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu ve bu şekilde faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde, bir lokantada meydana gelen sanayi tipi tüp patlaması 5 kişinin ölümüne, 63 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

20 dükkan, 11 bina, 11 aracın zarar gördüğü büyük patlamaya ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, patlamanın yaşandığı lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu ve bu şekilde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Öte yandan, gözaltına alınan lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K. adliyeye sevk edildi. Lokanta sahibi G.K. ifadesinde, tüpün cumartesi günü öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin saat 02.00'ye kadar açık olduğunu ve herhangi bir gaz kokusu da almadıklarını öne sürdü.

Tüpü değiştiren M.K. ise işlemi usule uygun yaptığını iddia etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Torbalı'daki tüp patlamasında ruhsatsız lokanta ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:08 Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede Birçok kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
00:27 Suriye’deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede Suriye'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede
00:04 Kabine’de iki değişiklik Özhaseki’nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca’nın yerine Kemal Memişoğlu Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu
23:02 Dışişleri’nden Suriye’nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama
22:17 Suriye’de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü
00:55 Penaltılarda Slovenya’yı 3-0 yenen Portekiz, çeyrek finalde Fransa’nın rakibi oldu Penaltılarda Slovenya'yı 3-0 yenen Portekiz, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu
00:33 Onu hiç böyle görmediniz Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı Onu hiç böyle görmediniz! Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı
23:42 Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek Galatasaray’a imza atan Batshuayi’den olay açıklama Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek! Galatasaray'a imza atan Batshuayi'den olay açıklama
23:12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti
22:48 Bakanlık harekete geçti Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak Bakanlık harekete geçti! Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak
22:18 Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış! İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı
21:57 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler yorumu: Oynatmamak mümkün değil Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler yorumu: Oynatmamak mümkün değil
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 03:55:46. #1.11#
SON DAKİKA: Torbalı'daki tüp patlamasında ruhsatsız lokanta ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement