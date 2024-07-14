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Tortum Gölü'nde kayıp bebeği arama çalışmaları yoğunlaştı

ERZURUM - Heyelanın sürüklediği otomobilden dereye düşerek kaybolan 10 aylık bebeğin aranmasına devam ediliyor.

Tortum Gölü ve çevresinde kaybolan bebeği arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Heyelanın yaşandığı bölgeden Tortum Gölü'ne kadar olan yaklaşık 10 kilometrelik alanda detaylı bir arama başlatıldı.

Arama çalışmaları sırasında nehir içerisindeki her nokta incelendi. Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle, Tortum Gölü girişinde bulunan vadide iş makineleri kullanılarak su başka bir yöne yönlendirildi ve debi azaltıldı. Bu sayede, Tortum Gölü başlangıcına kadar olan vadide daha etkili bir tarama yapılması hedefleniyor.

Yoğun yağış nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Yağmur dindikten sonra ekipler aramalara kaldıkları yerden devam edecek. Eğer vadide akan suda sonuç alınamazsa, Tortum Gölü botlarla ve dronlarla taranacak. Arama ekipleri, kaybolan bebeği bulmak için ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyor.

Dün meydana gelen kazada araçta bulunan Suriye uyruklu baba ve iki çocuğu kurtarılırken kaybolan annenin ise kaza yerine 7 kilometre mesafede cansız bedeni bulunmuştu. 10 aylık bebek ise bölgede aranıyor.