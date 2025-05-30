Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine dava - Son Dakika
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Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine dava

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Oğuz Murat Aci\'nin anne ve babasından, gelinlerine dava
30.05.2025 10:28
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Oğuz Murat Aci\'nin anne ve babasından, gelinlerine dava
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17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz şekilde sürdüğü aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin anne ve babası, gelinleri Şükriye Aci'nin torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla 'çocukla kişisel ilişki tesisinin sağlanması' için dava açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Çocuğun dedesi ve babaannesiyle görüştürülmesini talep ediyoruz" denildi.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de 17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz şekilde sürdüğü aracıyla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler de yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, oğullarının ölümüne ilişkin geçtiğimiz günlerde maddi ve manevi zararının karşılandığı gerekçesiyle şikayetinden vazgeçen gelinleri Şükriye Aci hakkında 2 yaşındaki torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açtı.

"ANNE, ÇOCUĞUNU GÖRÜŞTÜRMEYECEĞİNİ İLAN ETMİŞTİR"

Avukat aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, "Müvekkillerin oğulları Oğuz Murat Aci, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Oğuz Murat Aci, daha önce Şükriye Aci ile evlenmiş olup, çiftin bu evliliğinden 'Pars' isimli bir çocuğu dünyaya gelmiştir. Ölüm olayından sonra gelin Şükriye Aci, eşinin ölümüne sebep olan şüpheli Timur Cihantimur'un yakınları ile görüşmeler yapmıştır. Para karşılığında şikayetinden vazgeçmiştir. Bugüne kadar tüm ihtiyaçları müvekkiller tarafından karşılanmıştır. Sonrasında gelişen olaylar neticesinde Şükriye Aci, haber sitelerine yapmış olduğu röportajlarda açıkça çocuğu babaannesi ve dedesiyle görüştürmeyeceğini ilan etmiştir" denildi.

"HAFTADA BİR KEZ GEGE KALMASINI İSTİYORUZ"

Özer Aci ile Pervin Aci'nin torunlarını görememesinin kabul edilemez bir durum olduğu belirtilen dilekçede, "Bu nedenle torunlarının yaşları itibarıyla psikolojik gelişim sürecinde oldukları göz önüne alındığında, mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde çocuğun dedesi ve babaannesiyle görüştürülmesini talep ediyoruz. Haftada en az bir gece kalacak şekilde, dini ve resmi bayramlarda, sömestr ve yaz tatillerinde müvekkillerim ile küçük torun 'Pars' ile kişisel ilişki tesisi sağlanmasını talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Timur Cihantimur, Eyüpsultan, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    görüştürülebilir çünkü rahmetlinin hayatta olmamasından dolayı böyle bir hakka sahiplerdir 7 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Paranın gözü kör olsun.. Olayın ilk zamanlarında anası babası eşi sulu gözlerle adalet istiyoruz diye her gün ana habere çıktılar. Sonra paranın gücü ağır basınca ölen öldüğüyle kaldı bu sulu gözlerde birbirlerine düştüler mesele torun görmek göstermemek değil zaten konu bizde aldığın paradan pay istiyoruz bu kadar açık ve net. 1 5 Yanıtla
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