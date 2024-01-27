Tosya\'da buzlanma sebebiyle kaza: Vatandaşlar yara almadan kurtuldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu buzlanma sebebiyle meydana gelen kazada vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.U. idaresindeki 34 LS 9643 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete gitmekte seyir hakinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 HN 5855 plakalı otomobil, buzlanma sebeniylr çarpıştı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU