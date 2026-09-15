Tosya\'da camiye giden ev sahibinin unuttuğu tost makinesi itfaiyeyi harekete geçirdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde camiye giderken tost makinesini kapatmayı unutan vatandaşın evinden yayılan yanık kokusu, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler kapıyı açmaya çalışırken eve dönen vatandaşın durumu anlatmasıyla gerçek ortaya çıktı.

Olay, Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi Aral Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartman dairesinden yayılan yanık kokusu üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak eve girmeye çalıştı. Kapının kilitlendiğini tespit eden ekipler, ev sahibi H.T.'ye ulaşmaya çalıştı. Bu sırada namaz kılmak için gittiği camiden dönen H.T. evin kapısını açtı. İçeri giren ekipler, H.T.'nin tost makinesini kapatmayı unuttuğunu tespit etti.