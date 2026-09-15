Tosya'da camiye giden ev sahibinin unuttuğu tost makinesi itfaiyeyi harekete geçirdi - Son Dakika
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Tosya'da camiye giden ev sahibinin unuttuğu tost makinesi itfaiyeyi harekete geçirdi

Tosya\'da camiye giden ev sahibinin unuttuğu tost makinesi itfaiyeyi harekete geçirdi
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir apartman dairesinden yayılan yanık kokusu üzerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kilitli kapıyı açmaya çalışırken camiden dönen ev sahibi H.T.'nin tost makinesini kapatmayı unuttuğu ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde camiye giderken tost makinesini kapatmayı unutan vatandaşın evinden yayılan yanık kokusu, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler kapıyı açmaya çalışırken eve dönen vatandaşın durumu anlatmasıyla gerçek ortaya çıktı.

Olay, Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi Aral Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartman dairesinden yayılan yanık kokusu üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak eve girmeye çalıştı. Kapının kilitlendiğini tespit eden ekipler, ev sahibi H.T.'ye ulaşmaya çalıştı. Bu sırada namaz kılmak için gittiği camiden dönen H.T. evin kapısını açtı. İçeri giren ekipler, H.T.'nin tost makinesini kapatmayı unuttuğunu tespit etti.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kastamonu, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Polis, Tosya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da camiye giden ev sahibinin unuttuğu tost makinesi itfaiyeyi harekete geçirdi - Son Dakika

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