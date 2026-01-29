Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda seyir halindeki çekicide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde ticari araç taşıdığı öğrenilen 54 AKC 920 plakalı çekicinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücünen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - KASTAMONU
D100 çekicide çıkan yangını itfaiye söndürdü
