Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık - Son Dakika
Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık

Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık
14.04.2026 13:24
Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık
İtalya Başbakanı Meloni, İsrail ile olan savunma anlaşmalarının otomatik yenilenme işlemini askıya aldıklarını duyurdu.

Orta Doğu’daki gerilim sürerken İtalya, İsrail ile yürüttüğü savunma iş birliğine ilişkin önemli bir karar aldı.

MELONİ KARARI AÇIKLADI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, askeri teçhizat alımı ve teknoloji araştırmalarını kapsayan savunma anlaşmasının askıya alındığını duyurdu. Verona’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Meloni, hükümetin mevcut gelişmeleri dikkate alarak adım attığını belirtti.

“OTOMATİK YENİLEME DURDURULDU”

İtalyan haber ajansı Ansa’nın aktardığına göre Meloni, “Mevcut durum göz önüne alındığında, hükümet İsrail ile imzalanan savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almaya karar verdi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık - Son Dakika

Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş

13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
SON DAKİKA: Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık - Son Dakika
