Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık

Orta Doğu’daki gerilim sürerken İtalya, İsrail ile yürüttüğü savunma iş birliğine ilişkin önemli bir karar aldı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, askeri teçhizat alımı ve teknoloji araştırmalarını kapsayan savunma anlaşmasının askıya alındığını duyurdu. Verona’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Meloni, hükümetin mevcut gelişmeleri dikkate alarak adım attığını belirtti.
İtalyan haber ajansı Ansa’nın aktardığına göre Meloni, “Mevcut durum göz önüne alındığında, hükümet İsrail ile imzalanan savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almaya karar verdi” ifadelerini kullandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?