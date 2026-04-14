Suudi Arabistan ABD'den İran Ablukasını Kaldırmasını İstiyor

Suudi Arabistan'ın, İran'ın diğer ticaret rotalarını hedef almasından endişe duyması nedeniyle ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması için Washington yönetimine baskı yaptığı iddia edildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan Suudi Arabistanlı yetkililer, Riyad yönetiminin, ABD'nin İran ile müzakere masasına dönmesini istediğini belirtti.

Yetkililer, Suudi Arabistan'ın, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası sonrası Tahran yönetiminin Babülmendep Boğazı gibi diğer uluslararası ticaret rotalarını hedef almasından endişelendiğini, bu nedenle Washington'a ablukayı sonlandırarak müzakere masasına dönmesi konusunda baskı yaptığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan'da enerji sektöründen yetkililer ise yaptıkları açıklamada, ülkenin, İran destekli Yemen'deki Husilerden "Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemilerine saldırmama taahhüdü" aldığını öne sürdü.

Ancak yetkililer, Suudi Arabistan'ın, ABD'ye durumun "belirsiz" olduğunu, Husilerin "daha agresif" karşılık verebileceğini ifade ettiğini aktardı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin Körfez'deki müttefikleriyle yakın iletişimde olduğunu ve İran'ın ABD ile diğer ülkelere baskı yapmamasını sağlamaya çalıştığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Trump, konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan ABD Deniz Kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.