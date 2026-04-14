Mehmet Hüsrev, Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı - Son Dakika
14.04.2026 13:07
TSE’de uzun yıllar görev yapan Mehmet Hüsrev, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Kamu yönetimi ve kalite alanında 30 yılı aşkın tecrübesiyle dikkat çeken Mehmet Hüsrev, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

TSE’DEN BELEDİYE YÖNETİMİNE

Uzun yıllar Türk Standardları Enstitüsü’nde (TSE) çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Hüsrev, son olarak Bursa Bölge Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Hüsrev, mühendislikten yöneticiliğe uzanan kariyerinde kalite yönetimi, uygunluk değerlendirme ve kurumsal dönüşüm alanlarında önemli çalışmalara imza attı.

AKADEMİK VE SİVİL TOPLUM DENEYİMİ

Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Hüsrev, kamu yönetimi ve organizasyon alanındaki akademik birikimini sahadaki deneyimiyle birleştirdi. Aynı zamanda TÜMBİFED Genel Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlendi.

“VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ÖNCELİĞİMİZ OLACAK”

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Hüsrev,

“Kamu hizmetinde edindiğimiz tecrübeyi, yerel yönetimlerde daha etkin, verimli ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla buluşturmak en temel önceliğimiz olacaktır. Beykoz için değer üretmeye, çözüm odaklı ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Hüsrev’in eşinin öğretmen, kızının ise eczacı olduğu öğrenildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
