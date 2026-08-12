Kastamonu’da çıkan örtü yangınını itfaiye söndürdü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dere yatağında çıkan çıkan örtü yangını bahçelere sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kızamık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağındaki otların tutuşması neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dere kenarında bulunan "bağ" olarak ifade edilen bahçelere sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangında iki bahçe zarar gördü. Yangın sırasında dere yatağında ve altında bulunan alanda alkol şişelerinden oluşan çöpler ise dikkat çekti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.