Tosya'da İlaçlanan Ağaçtan Kiraz Yiyen Çift Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilaçlanan ağaçtan topladığı kirazları yedikten sonra hayatını kaybeden şahsın eşi de 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 1 Temmuz Çarşamba günü Tosya ilçesi Karabey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin ağaçtan topladıkları kirazı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine köye gelen sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Ahmet Derin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 Temmuz'da hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Rahime Derin ise dün yaşamını yitirdi.

Rahatsızlanan çiftin kiraz yediği ağacın olaydan yaklaşık 15 gün önce tarım ilacıyla ilaçlandığı öğrenildi. Çiftin ilaçlama yapılan ağaçtan topladıkları kirazlar sebebiyle zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. - KASTAMONU