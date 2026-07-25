Tosya\'da Kaza: Sürücü Kayboldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 kara yolunda meydana gelen kazada hafif ticari araç devrilirken, polis ekipleri kaza sonrası olay yerinden ayrılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 kara yolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FFJ 662 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç refüjdeki su kanalına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, devrilen aracın sürücüsünü olay yerinde bulamadı. Ekipler, olay yerinden ayrıldığı değerlendirilen aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.