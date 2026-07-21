Tosya\'da Motosiklet Tenekeye Çarptı, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yola düşen tenekeye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yapraklı karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 37 KG 226 plakalı motosiklet, yola düşen tenekeye çarptı. Tenekenin tekeri sıkıştırması neticesinde savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU