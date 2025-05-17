Tosya\'da Rüzgar Direği Devirdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle ahşap bir direği devirdi. Cadde üzerindeki gürültüyü duyan vatandaşlar büyük korku yaşarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan rüzgar, gündüz saatlerinde korku dolu anlara neden oldu. Tosya'da Yunusemre Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan ahşap bir direk, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Olay sırasında büyük bir gürültüyle yıkılan direğin sesi, çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Gürültüyü duyan birçok kişi ne olduğunu anlamak için camlara koştu. Devrilen direğin şans eseri yaya veya araçların olmadığı bir anda yıkılması, olası bir kazanın önüne geçti.

Olay yerine gelen yetkililer çevrede güvenlik önlemi aldı. Yıkılan direk, ekiplerin çalışmasıyla yerinden kaldırıldı. - KASTAMONU