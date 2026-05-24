Kastamonu\'da çıkan yangında samanlık küle döndü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde samanlıkta ve odunlukta çıkan yangın, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer yapılara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Tosya ilçesine bağlı Çukurköy köyünde bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlıkta çıkan yangın, bitişiğinde bulunan odunluğa da sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmalarında ekiplerin müdahalesi sonucu samanlıkta ve odunlukta çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Diğer yapılara sıçramadan söndürülen yangında samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU