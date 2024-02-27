Tosya'da tarlaya uçan cipte 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tosya'da tarlaya uçan cipte 3 kişi yaralandı

Tosya\'da tarlaya uçan cipte 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçan cipte bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu iyi.

27.02.2024 09:12  Güncelleme: 09:15
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya uçan cipteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Yukarı Dikmen köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent B. idaresindeki 34 BM 566 plakalı Honda marka cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Tarlada durabilen cipin sürücüsü ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tosya'da tarlaya uçan cipte 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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