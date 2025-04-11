Tosya\'da Telefon Dolandırıcılarına Operasyon

Kastamonu'nun Tosya ilçesi merkezli, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, telefon dolandırıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde İstanbul, Eskişehir ve Bilecik başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru belgeye el konuldu.

Tosya ilçesi ve çevre bölgelerde çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KASTAMONU