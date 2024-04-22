Tosya\'da yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arama yapılan araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde Tosya ilçesinde 2 şahsa ait ikamet ve araçlarında yapılan aramada, paketler halinde hazırlamış satışa hazır 150 gram metamfetamin, esrar ve 16 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU