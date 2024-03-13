Kastamonu\'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Zeytinburnu'nda nişanlısını iş yerinde darbeden zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Zeytinburnu'nda bir iş yerinde yaşanan olayda, Barış Ç. ile nişanlısı İlayda Ö. arasında ortak arkadaşları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Barış Ç, nişanlısını yumruklar savurarak yerde sürükledi. İlayda Ö, şikayetçi oldu ve polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.