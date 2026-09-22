TPAO jeneratörü taşıyan tır Kurtalan\'da yan yattı, jeneratör düzeltilirken alev aldı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde TPAO'ya ait büyük bir jeneratörü taşıyan tır, yapımı yeni tamamlanan köy yolunda kontrolden çıkarak yan yattı. Araçtan düşen jeneratör, saatler sonra vinç yardımıyla düzeltilmesinin ardından alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Toytepe köyünde yapımı yeni tamamlanan yolda meydana geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait büyük bir jeneratörü taşıyan tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yan yattı. Kazada araçtan düşerek yola savrulan jeneratör, olaydan saatler sonra vinç yardımıyla kaldırılarak düzeltildiği sırada alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle jeneratörde çıkan yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.