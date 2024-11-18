Trabzon Adliyesi'nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı - Son Dakika
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Trabzon Adliyesi'nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı

Trabzon Adliyesi\'nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı

Trabzon Adliyesi çalışanlarının kullandığı kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu. Polis ekiplerince yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda tuvalete gizli kamera yerleştirdiği tespit edilen zabıt katibi G.S. tutuklandı.

18.11.2024 14:24
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Trabzon Adliyesi'nde önceki gün idare mahkemesi personelinin kullandığı kadınlar tuvaletine yerleştirilirmiş gizli kamerayı fark eden çalışanlar yetkililere haber verdi. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu, gizli kamerayı idare mahkemesinde mutemetlik yapan zabıt katibi G.S.'nin (41) yerleştirdiği belirlendi. G.S.'nin polisin el koyduğu telefonunda yapılan incelemede de gizli kamera yazılımı tespit edildi.

UZUN SÜREDİR İZLİYORMUŞ

Sabah'ın haberine göre zabıt katibi G.S.'nin yerleştirdiği gizli kamera ve cep telefonuna kurduğu sistem ile tuvaleti uzun süredir izlediği öne sürüldü. Gözaltına alınan G.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan G.S., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "özel hayatın gizliğini ihlal etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon Adliyesi'nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Bayram Izgoren:
    manyak mis 14 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    adi 11 0 Yanıtla
  • Yakup Becerikli:
    şerefsiz,, 10 0 Yanıtla
  • Armi Larasen:
    İçeride damat lar onu bekliiii onuda onlar izleyecek artık eeeee etme bulma dünyası 5 0 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    tuvalete gizli kamera yerleştirmek de ne ne görmeyi düşünüyorlar pislik mi iğrenç insanlar 0 0 Yanıtla
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