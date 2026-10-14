Trabzon Araklı'da korna uyarısına rağmen minibüse çarpan iki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Trabzon Araklı'da korna uyarısına rağmen minibüse çarpan iki çocuk yaralandı

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Trabzon Araklı\'da korna uyarısına rağmen minibüse çarpan iki çocuk yaralandı
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Trabzon Araklı'da elektrikli bisikletli iki çocuk, korna uyarısına rağmen araçların arasından geçerken minibüse çarparak yaralandı. Araç kamerasına yansıyan kazada hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu, sürücüde suç unsuru bulunmadığı öğrenildi.

Trabzon'da elektrikli bisikletle seyahat eden iki çocuğun minibüse çarparak yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların araçların arasından geçerken bir sürücü tarafından korna çalınarak uyarıldığı görüldü.

Kaza, sabah saatlerinde Araklı ilçesi Işıklar bölgesinde, yaya geçidinin bulunmadığı bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli bisikletle karşıya geçmeye çalışan iki çocuk, araçların arasından ilerledikleri sırada sağa kontrollü geçiş yapan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralandı.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, çocukların araçların arasından geçmeye çalıştığı sırada bir sürücünün korna çalarak uyarıda bulunduğu görüldü. Uyarıya rağmen ilerlemeyi sürdüren çocukların, sağ taraftan gelen minibüse çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan iki çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü ve araç üzerinde yapılan kontrollerde sürücü açısından herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıOtomobil3. SayfaTrabzonGüncelAraklıÇocukSon Dakika

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