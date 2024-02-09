Trabzon'da akü ve akaryakıt hırsızlığı: 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'da akü ve akaryakıt hırsızlığı: 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon\'da akü ve akaryakıt hırsızlığı: 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir iş makinesinden akaryakıt ve akü çalındı. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan araçta yapılan aramada çalıntı malzemeler ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı.

09.02.2024 10:19
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen akü ve akaryakıt hırsızlığı sonucu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Kavala mahallesindeki bir iş makinesinden akaryakıt ve akü çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen hırsızlık olayının ardından Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan saha araştırmaları sonucu olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların bölgeye bir araç ile geldiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince takibe alınan araç Pazarkapı mevkinde içerisindeki Ö.K.(30), E.U. (21) ve Ü.Ü. (30) isimli şahıslar ile yakalandı. Araçta yapılan aramada 6 adet boş bidon, yaklaşık 15 litre akaryakıt, 2 metre hortum, 1 adet levye ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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