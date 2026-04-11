Trabzon'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Trabzon'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

Trabzon\'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu
11.04.2026 13:22
5 ilde düzenlenen operasyonda 100 şüpheli gözaltına alındı, 76 kişi tutuklandı.

Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 100 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 76 kişi tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmalar kapsamında 7 Nisan 2026 tarihinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Trabzon merkezli olmak üzere Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir illerini kapsayan operasyonda, 101 şüpheliye ait 101 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona 900 personelin yanı sıra 25 Özel Harekat unsuru, 1 deniz polis botu, 1 helikopter, 4 drone ve 9 narkotik madde arama köpeği olmak üzere toplam 1050 personel katıldı.

100 şüpheli gözaltına alındı

Gerçekleştirilen operasyonlarda 100 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Projeli çalışma süreci ve operasyon günü yapılan aramalarda; 6 kilo 36 gram metamfetamin, 2 kilo 394 gram kubar esrar, 1 kilo 654 gram skunk, 1 kilo 364 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 216 gram A.M.-2201 sentetik kannabinoid ham maddesi (bu maddeden yaklaşık 180 kilogram bonzai elde edilebildiği değerlendiriliyor), 362 gram kokain, 7 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 2 bin 470 adet sentetik ecza, 77 adet extacy hap ele geçirildi.

Ayrıca operasyonlarda 9 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 9 hassas terazi, 12 tabanca, 3 av tüfeği, 990 fişek, 240 paket gümrük kaçağı sigara, 4 litre kaçak alkol ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 415 bin 50 TL, 740 dolar ve 52 gram 24 ayar altına el konuldu.

76 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 6 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 76 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 18 kişi için savcılık makamınca itiraz edileceği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzon'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
