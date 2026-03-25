Trabzon'da Fındık Fabrikasında Yangın

Trabzon Valiliği, fındık fabrikasında meydana gelen yangında 1 kişinin hafif şekilde yaralandığını, dumandan etkilenen 2 kişinin de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Trabzon Valiliği, Arsin ilçesindeki Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cirav isimli fındık fabrikasında çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada 25.03.2026 Çarşamba (bugün) meydana gelen yangına ilgili ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilmiştir. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralanmış, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yangına müdahale çalışmaları itfaiye ve ilgili ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - TRABZON