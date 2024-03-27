Trabzon\'da içme suyu çalışması sırasında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

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Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybederken, göçük sahası havadan görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında İller Bankası'nın yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TİSKİ) içme suyu ana ishale hattında arıza meydana gelince yeniden hat döşeme çalışması başlatıldı. Boru hattı döşeme çalışması sırasında kaynak yapan taşeron firma çalışanı işçilerin üzerine yamaçtan toprak geldi. Toprak altında kalan 3 işçinin kurtarılması için çalışma arkadaşları iş makineleri yardımı ile çalışma başlatırken, bölgeye jandarma, AFAD ve İtfaiye ekipleri çağrıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmaların ardından Mehmet Mahmut Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu isimli 3 işçinin cansız bedenleri toprak altından çıkartıldı. İşçilerin cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayın yaşandığı bölge ise havadan görüntülendi. - TRABZON